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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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06:00 • 2978 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

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Українка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з карате

Українка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з карате

Київ • УНН

 • 9046 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українка Аніта Серьогіна здобула бронзову нагороду на чемпіонаті світу з карате, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінмолодьспорту.

А.Серьогіна провела шість поєдинків у ваговій категорії до 61 кг, п'ять з яких завершила на свою користь.

У бронзовому двобої Аніта здобула перемогу над китайською спортсменкою Інь Ксяоян.

Чемпіонкою світу в 61 кг стала Джіана Лотфі з Єгипту. “Срібло” у представниці Франції Люсі Іньяс.

Як повідомляв УНН, українці завоювали 19 медалей на чемпіонаті світу з традиційного карате.

Українські Національні Новини

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