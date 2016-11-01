Українка стала бронзовою призеркою чемпіонату світу з карате
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Українка Аніта Серьогіна здобула бронзову нагороду на чемпіонаті світу з карате, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінмолодьспорту.
А.Серьогіна провела шість поєдинків у ваговій категорії до 61 кг, п'ять з яких завершила на свою користь.
У бронзовому двобої Аніта здобула перемогу над китайською спортсменкою Інь Ксяоян.
Чемпіонкою світу в 61 кг стала Джіана Лотфі з Єгипту. “Срібло” у представниці Франції Люсі Іньяс.
Як повідомляв УНН, українці завоювали 19 медалей на чемпіонаті світу з традиційного карате.