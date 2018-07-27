Украинка Козлова вышла в полуфинал парного турнира WTA в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Представительница Украины Екатерина Козлова продолжила успешный путь на московском турнире WTA в парном разряде, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Уроженка Николаева в дуэте с россиянкой Натальей Вихлянцевой выиграли у пары Рика Фудзивара/Дария Юрак (японско-хорватской) в двух сетах - 6:4, 7:5.
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За 1 час и 24 минуты дуэт во главе Козловой реализовал 5 из 11 брейкпойнтив и отдал три гейма на своих подачах.
Добавим также, в полуфинале соперницами Козловой с Вихлянцевой станут победительницы матча Гойер/Зигемунд и Потапова/Звонарева.