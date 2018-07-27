Українка Козлова вийшла у півфінал парного турніру WTA у Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Представниця України Катерина Козлова продовжила успішний шлях на московському турнірі WTA в парному розряді, інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Уродженка Миколаєва у дуеті з росіянкою Наталією Віхлянцевою виграли у пари Ріка Фудзівара/Дарія Юрак (японсько-хорватська) у двох сетах – 6:4, 7:5.
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За 1 годину та 24 хвилини дует на чолі Козлової реалізували 5 з 11 брейкпойнтів і віддали три гейми на своїх подачах.
Додамо також, у півфіналі суперницями Козлової з Віхлянцевою стануть переможниці матчу Гойер/Зігемунд та Потапова/Звонарьова.