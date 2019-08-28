Украинка Козлова проиграла в первом круге теннисного турнира US Open
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Украинская теннисистка Екатерина Козлова не смогла преодолеть барьер первого круга на открытом чемпионате США. В трех партиях украинка уступила американке Тейлор Таунсенд, которая в основную сетку прошла по квалификации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на XSport.
Первый сет Козлова выиграла (6:3), но в двух следующих уступила (3:6, 2:6).
Во второй круг соревнований ранее пробились первая и вторая ракетки Украины — Элина Свитолина и Даяна Ястремская. Леся Цуренко снялась с турнира из-за травмы.
Напомним, теннисист из Киева пробился в 1/8 финала турнира в Испании.