Українка Козлова програла в першому колі тенісного турніру US Open
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Українська тенісистка Катерина Козлова не змогла подолати бар’єр першого кола на відкритому чемпіонаті США. У трьох партіях українка поступилася американці Тейлор Таунсенд, яка до основної сітки пройшла з кваліфікації. Про це повідомляє УНН із посиланням на XSport.
Перший сет Козлова виграла (6:3), але в двох наступних поступилася (3:6, 2:6).
До другого кола змагань раніше пробилися перша і друга ракетки України — Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Леся Цуренко знялася з турніру через травму.
Нагадаємо, тенісист з Києва пробився в 1/8 фіналу турніру в Іспанії.