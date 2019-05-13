Украина с начала 2018 года вернули только две культурные ценности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. От 3 января 2018 года по апрель 2019 года в Украину было возвращено 2 культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны. Об этом сообщило Министерство культуры Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.
"Минкультуры информирует, что за период с января 2018 года по апрель 2019 года в Украину было возвращено 2 культурные ценности (царская грамота Петра I и картина "Этюд с домом" - ред.), которые были утрачены Украиной во время Второй мировой войны", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, картина известного украинского живописца "Этюд с домом", Сергея Васильковского через 75 лет вернулась в Харьковский художественный музей.
Также, 13 апреля 2019 года из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность - исторический документ - Грамота Петра I.