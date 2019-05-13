Україні з початку 2018 року повернули лише дві культурні цінності
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Від 3 січня 2018 року по квітень 2019 року до України було повернено 2 культурні цінності, втрачені під час Другої світової війни. Про це повідомило Міністерство культури України у відповіді на запит кореспондента УНН.
“Мінкультури інформує, що за період з січня 2018 року по квітень 2019 року до України було повернено 2 культурні цінності (царська Грамота Петра І та картина "Етюд з будинком" - ред.), які були втрачені Україною під час Другої світової війни”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, картина відомого українського живописця “Етюд з будинком”, Сергія Васильківського через 75 років повернулась до Харківського художнього музею.
Також, 13 квітня 2019 року з Німеччини до України прибула унікальна культурна цінність — історичний документ — Грамота Петра І.