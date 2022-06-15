Украине передали противотанковых систем больше, чем в мире танков – США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. США и партнеры предоставили Украине почти 97 000 противотанковых систем - больше, чем танков в мире. Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на брифинге по итогам третьей встречи в формате «Рамштайн», передает корреспондент УНН.
Детали
Соединенные Штаты предоставили более 6500 «Джавелинов», 20 000 других противотанковых систем. Международное сообщество в совокупности предоставило почти 97 000 противотанковых систем - больше противотанковых систем, чем танков в мире».
США также предоставили более 15 000 "Стингеров", более 700 тактических противотанковых систем, 20 Ми17, тысячи единиц стрелкового оружия и сотни тысяч боеприпасов, сообщил генерал.
Также он отметил, что скорость, с которой партнеры поставляют военную технику для обеспечения безопасности Украины, не поддается сравнению. Многое из запрошенного предоставляется в течении менее чем недели.
Дополнение
США передали Украине военную помощь на 4.6 млрд долларов, среди нее: 26 500 ПТРК Javelin, 1400 зенитных систем Stinger, 108 гаубиц, 50 млн снарядов, сотни бронеавтомобилей и вертолеты.