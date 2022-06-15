Україні передали протитанкових систем більше, ніж у світі танків – США

Деталі

Сполучені Штати надали більше 6500 «Джавелінів», 20 000 інших протитанкових систем. Міжнародне співтовариство в сукупності надало майже 97 000 протитанкових систем - більше протитанкових систем, ніж танків у світі.

США також надали понад 15 000 "Стінгерів", понад 700 тактичних протитанкових систем, 20 Мі17, тисячі одиниць стрілецької зброї та сотні тисяч боєприпасів, повідомив генерал.

Також він зазначив, що швидкість, з якою партнери постачають військову техніку для забезпечення безпеки України, не піддається порівнянню. Багато із запитаного надається протягом менш ніж тижня.

Доповнення

США передали Україні військову допомогу на 4.6 млрд доларів, серед неї: 26 500 ПТРК Javelin, 1400 зенітних систем Stinger, 108 гаубиць, 50 млн снарядів, сотні бронеавтомобілів та гелікоптери.