Украине до конца года нужно погасить госдолг в 6,3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В мае-декабре Украине нужно погасить госдолги в инвалюте в сумме 6,3 млрд долл., в том числе 3,5 млрд долл. по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долл. по валютным ОВГЗ. Об этом сообщил глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в Facebook, передает УНН.
Данилишин отметил, что по итогам первого квартала, соотношение государственного долга к ВВП впервые за долгое время опустилась ниже 60%. Однако, по его словам, одним из самых сильных вызовов будет погашение госдолгов в инвалюте.
"В мае-декабре нужно выплатить 3,5 млрд долл. по внешнему госдолгу и 2,8 млрд долл. по валютным ОВГЗ. Суммарно - 6,3 млрд долл. Пиковыми периодами являются май и сентябрь - по 1,7 млрд долл. (май - 1,4 млрд долл. по внешнему госдолгу и 0,3 млрд долл. по валютным ОВГЗ, сентябрь - 1,6 млрд долл. по внешнему госдолгу и 0,1 млрд долл. по валютным ОВГЗ)", - отметил Данилишин.
Напомним, по состоянию на конец апреля государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 79,82 млрд долл. США в долларовом эквиваленте, увеличившись в течение апреля на 1,03 млрд долл.
Ранее сообщалось, что в правительстве Украины собираются добиться сокращения государственного долга до 49% от ВВП к концу 2020 года.