Україні до кінця року потрібно погасити держборги у 6,3 млрд доларів

КИЇВ. 30 травня. УНН. У травні-грудні Україні потрібно погасити держборги в інвалюті у сумі 6,3 млрд дол., у тому числі 3,5 млрд дол. за зовнішнім держборгом і 2,8 млрд дол. за валютними ОВДП. Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook, передає УНН.