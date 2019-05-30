Україні до кінця року потрібно погасити держборги у 6,3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У травні-грудні Україні потрібно погасити держборги в інвалюті у сумі 6,3 млрд дол., у тому числі 3,5 млрд дол. за зовнішнім держборгом і 2,8 млрд дол. за валютними ОВДП. Про це повідомив голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook, передає УНН.
Данилишин зазначив, що за підсумками першого кварталу, співвідношення державного боргу до ВВП уперше за тривалий час опустилося нижче від 60%. Однак, за його словами, одним із найсильніших викликів буде погашення держборгів у інвалюті.
"У травні—грудні потрібно виплатити 3,5 млрд дол. за зовнішнім держборгом і 2,8 млрд дол. за валютними ОВДП. Сумарно — 6,3 млрд дол. Піковими періодами є травень і вересень — по 1,7 млрд дол. (травень — 1,4 млрд дол. за зовнішнім держборгом і 0,3 млрд дол. за валютними ОВДП, вересень — 1,6 млрд дол. за зовнішнім держборгом і 0,1 млрд дол. за валютними ОВДП)", - зазначив Данилишин.
Нагадаємо, станом на кінець квітня державний та гарантований державою борг України становив 79,82 млрд дол. США у доларовому еквіваленті, зрісши протягом квітня на 1,03 млрд дол.
Раніше повідомлялося, що в уряді України збираються досягти скорочення державного боргу до 49% від ВВП до кінця 2020 року.