Украинец установил персональный рекорд на соревнованиях Кубка мира по скелетону
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В латвийской Сигулде начался Кубок мира по скелетону на котором Украину представил Владислав Гераскевич, передает УНН со ссылкой на страницу Игоря Жданова.
Первый старт Кубка мира помог единственному представителю Украины Гераскевич занять высокое 9-е место.
Победил на этапе россиянин Никита Трегубов, опередивший на 0,37 секунды Мартинса Дукурс из Латвии. Третий - кореец Юн Сун Бин отстал от лидера на 53 сотых секунды.
Напомним, именно Гераскевич впервые в истории Украины выступал в скелетоне на зимних Олимпийских играх-2018. На Олимпиаде в Корее он также ярко заявил о себе, заняв 12 место.