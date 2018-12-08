Українець встановив персональний рекорд на змаганнях Кубку Світу зі скелетону
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У латвійській Сігулді розпочався Кубок світу зі скелетону на якому Україну представив Владислав Гераскевич, передає УНН з посиланням на сторінку Ігоря Жданова.
Перший старт Кубку світу допоміг єдиному представнику України Гераскевичу зайняти високе 9-те місце.
Переміг на етапі росіянин Микита Трегубов, який випередив на 0,37 секунди Мартінса Дукурсу з Латвії. Третій - кореєць Юн Сун Бін відстав від лідера на 53 сотих секунди.
Нагадаємо, саме Гераскевич вперше в історії України виступав у скелетоні на зимових Олімпійських іграх-2018. На Олімпіаді в Кореї він також яскраво заявив про себе, посівши 12 місце.