Украинец вез в Польшу в топливном баке янтарь и сигареты
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Украинец пытался незаконно ввезти в Польшу в топливном баке контрабанду янтаря и сигарет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
Как сообщила во вторник пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдита Хабовская, гражданин Украины пытался незаконно ввезти в Польшу янтарь и сигареты.
"Во время контроля его легкового автомобиля сотрудники обнаружили, что в топливном баке есть 11,5 кг необработанного янтаря и 30 пачек сигарет без польских акцизных знаков", - отметила Хабовская.
Сообщается, что сотрудники польской налоговой администрации с Подкарпатья пресекли попытку контрабанды в пограничном пункте пропуска с Украиной в Корчевой.
По словам Хабовской, в 2018 году во время проверок в польско-украинских пунктах пропуска в Подкарпатском воеводстве сотрудники налоговой администрации изъяли в целом контрабанду 705 кг янтаря.
Напомним, украинец пытался выехать в Россию с наркотиками.