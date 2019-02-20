Украинец вез в Польшу в топливном баке янтарь и сигареты

Как сообщила во вторник пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Ряшеве Эдита Хабовская, гражданин Украины пытался незаконно ввезти в Польшу янтарь и сигареты.

"Во время контроля его легкового автомобиля сотрудники обнаружили, что в топливном баке есть 11,5 кг необработанного янтаря и 30 пачек сигарет без польских акцизных знаков", - отметила Хабовская.

Сообщается, что сотрудники польской налоговой администрации с Подкарпатья пресекли попытку контрабанды в пограничном пункте пропуска с Украиной в Корчевой.

По словам Хабовской, в 2018 году во время проверок в польско-украинских пунктах пропуска в Подкарпатском воеводстве сотрудники налоговой администрации изъяли в целом контрабанду 705 кг янтаря.

Напомним, украинец пытался выехать в Россию с наркотиками.