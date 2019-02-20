Українець віз до Польщі у паливному баку бурштин і цигарки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Українець намагався незаконно ввезти до Польщі у паливному баку контрабанду бурштину і цигарок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
Як повідомила у вівторок речниця Палати податкової адміністрації у Ряшеві Едита Хабовська, громадянин України намагався незаконно ввезти до Польщі бурштин та цигарки.
"Під час контролю його легкового авто співробітники виявили, що у паливному баку є 11,5 кг необробленого бурштину та 30 пачок цигарок без польських акцизних знаків", - зазначила Хабовська.
Повідомляється, що співробітники польської податкової адміністрації з Підкарпаття зупинили спробу контрабанди у прикордонному пункті пропуску з Україною в Корчовій.
За словами Хабовської, у 2018 році під час перевірок у польсько-українських пунктах пропуску у Підкарпатському воєводстві співробітники податкової адміністрації вилучили у цілому контрабанду 705 кг бурштину.
Нагадаємо, українець намагався виїхати в Росію з наркотиками.