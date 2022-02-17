Украинец завоевал медаль Открытого Кубка Европы по дзюдо
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В столице Боснии и Герцеговины состоялся первый в сезоне Открытый Кубок Европы, который сборная Украины завершила с одной серебряной наградой, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации дзюдо Украины.
Детали
В копилку “желто-голубой” команды награду положил 20-летний Алексей Ершов (до 100 кг), для которого эта награда стала дебютным на взрослом уровне. Уверенно начав свой турнирный путь, запорожский дзюдоист в предыдущих раундах одного за другим победил соперников из Азербайджана, Польши и Германии.
В полуфинале украинский дзюдоист сумел одолеть еще одного немца Дарио Курбьевейта, а вот в финале уступил итальянцу Энрико Бергамелли. При этом по ходу поединка Алексей первый выполнил прием на оценку “ваза-ари” и имел преимущество, однако на третьей минуте схватки все же допустил ошибку, за что поплатился иппоном от соперники.
Отметим, что еще двое украинцев остановились в шаге от медали, дойдя до бронзового финала. Пятые места заняли Михаил Свидрак (до 81 кг) и Андрей Колесник (более 100 кг).
Дополнение
Следующим международным стартом для наших дзюдоистов станет “Grand Slam” в Тель-Авиве (17-19 февраля).