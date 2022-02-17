Українець виборов медаль Відкритого Кубку Європи з дзюдо
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. У столиці Боснії та Герцеговини відбувся перший в сезоні Відкритий Кубок Європи, який збірна України завершила з однією срібною нагородою, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації дзюдо України.
Деталі
У скарбничку “жовто-блакитної” команди нагороду поклав 20-річний Олексій Єршов (до 100 кг), для якого ця нагорода стала дебютною на дорослому рівні. Впевнено розпочавши свій турнірний шлях, запорізький дзюдоїст у попередніх раундах одного за одним переміг суперників з Азербайджану, Польщі та Німеччини.
У півфіналі український дзюдоїст зумів здолати ще одного німця Даріо Курб’євейта, а ось у фіналі поступився італійцю Енріко Бергамеллі. При цьому по ходу поєдинку Олексій перший виконав прийом на оцінку “Ваза-арі” і мав перевагу, проте на третій хвилині сутички все ж допустився помилки, за що поплатився іппоном від суперники.
Відзначимо, що ще двоє українців зупинилися за крок від медалі, дійшовши до бронзового фіналу. П’яті місця посіли Михайло Свідрак (до 81 кг) та Андрій Колесник (понад 100 кг).
Доповнення
Наступним міжнародним стартом для наших дзюдоїстів стане “Grand Slam” в Тель-Авіві (17-19 лютого).