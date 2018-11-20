Украинец вошел в тройку лучших вратарей Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Подопечный Андрея Шевченко в сборной Украины - Андрей Пятов, попал в число лучших стражей ворот Лиги наций, информирует УНН со ссылкой на портал WhoScored.
Вратарь "Шахтера" занял третью ступень со средней оценкой 7,11 баллов. Первая ступень по версии "WhoScored" досталась Силлессену из Нидерландов (7,35), вторая позиция в активе вратаря сборной Люксембурга Антони Морису (7,23).
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Отметим, что Пятов сыграл в Лиге наций 3 матча - два против Чехии и один против Словакии. В этих играх основной голкипер сборной Украины пропустил лишь один гол в первом матче с чехами.
Напомним, сборная Украины поражением завершила выступление в Дивизионе В Лиги наций.
Отметим, что "желто-голубые" еще раньше досрочно оформили повышение в классе Лиги наций (9 очков).