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Українець увійшов до трійки кращих воротарів Ліги націй

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Підопічний Андрія Шевченка в збірній Україні – Андрій П'ятов, потрапив до числа кращих стражів воріт Ліги націй, інформує УНН з посиланням на портал WhoScored.

Воротар "Шахтаря" посів третій щабель із середньою оцінкою 7,11 балів. Перша сходинка за версією "WhoScored" дісталася Сіллессену з Нідерландів (7,35), друга позиція в активі воротаря збірної Люксембургу Антоні Морісу (7,23).

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Відзначимо, що П'ятов зіграв в Лізі націй 3 матчі - два проти Чехії і один проти Словаччини. У цих іграх основний голкіпер збірної України пропустив лише один гол в першому матчі з чехами.

Нагадаємо, збірна України поразкою завершила виступ у Дивізіоні В Ліги націй.

Зауважимо, що “жовто-блакитні” ще раніше достроково оформили підвищення у класі Ліги націй (9 очок).

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