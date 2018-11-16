Збірна України поразкою завершила виступ у Дивізіоні В Ліги націй
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Трнаві на стадіоні ім. Антона Малатинського збірна України провела зі Словаччиною заключний поєдинок групового турніру Ліги націй УЄФА-2018/2019, повідомляє кореспондент УНН.
На перерву господарі пішли за доволі позитивного гандикапу у два м’ячі. Після розіграшу штрафного Руснак з лінії штрафної пробив Бойка ударом низом, а Юрай Куцка відзначився за допомогою ляпу Бойка — воротар гостей не зумів відбити м’яч, який летів прямо у нього.
Гол-красень вдався Євгену Коноплянці у дебюті другої половини — представник “Шальке” забив ударом зльоту завдяки передачі Караваєва. Проте надалі м’ячі влітали виключно у сітку українців. Авторами голів стали Зрелак та Мак — 4:1 за словаками.
Зауважимо, що “жовто-блакитні” ще раніше достроково оформили підвищення у класі Ліги націй (9 очок).
Додамо також, 19 листопада Словаччина (3 очки) в гостях зійдеться із Чехією (3) за те, щоб зберегти прописку у другому за значимістю дивізіоні Ліги націй.