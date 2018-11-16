Сборная Украины поражением завершила выступление в Дивизионе В Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Трнаве на стадионе им. Антона Малатинського сборная Украины провела со Словакией заключительный поединок группового турнира Лиги наций УЕФА 2018/2019, сообщает корреспондент УНН.
На перерыв хозяева ушли при довольно положительного гандикапа в два мяча. После розыгрыша штрафного Руснак с линии штрафной пробил Бойко ударом низом, а Куцка отличился с помощью ляп Бойко - вратарь гостей не сумел отбить мяч, который летел прямо в него.
Гол-красавец удался Евгению Коноплянке в дебюте второй половины - представитель "Шальке" забил ударом слета благодаря передаче Караваева. Однако в дальнейшем мячи влетали исключительно в сетку украинский. Авторами голов стали Зрелак и Мак - 4: 1 по словаками.
Заметим, что "желто-голубые" еще раньше досрочно оформили повышение в классе Лиги наций (9 очков).
Добавим также, 19 ноября Словакия (3 очка) в гостях сразится с Чехией (3) за то, чтобы сохранить прописку во втором по значимости дивизионе Лиги наций.