Украинец победил на этапе чемпионата мира "Ironman"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. На соревнованиях престижной серии чемпионатов мира по триатлону на длинной дистанции, впервые за последние три года, украинский флаг снова подняли на высшую высоту, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию триатлона Украины.
Последний раз украинцы побеждали в формате “Ironman” в 2015-м — тогда наш легендарный соотечественник Виктор Земцев с очередным возрастным рекордом не имел себе равных на турнире в Канаде. А этой осенью еще один титулованный украинский триатлет — участник трех Олимпиад Даниил Сапунов — одержал историческую победу на “Ironman Malaysia”.
Украинец вышел в лидеры гонки в течение велосегменту и таки смог продержаться на первой позиции до самого финиша — с результатом 8 часов 33 минуты он получил безоговорочную победу в категории “PRO”, которая стала его первым триумфом на соревнованиях серии “Ironman”.
Заметим, что победа на малазийском этапе “Ironman” позволила Сапунову попасть в число триатлетов, которые будут бороться за награды Финала чемпионатов мира “Ironman World Championship”, который традиционно проходит на Гавайях.
Как ранее информировал УНН, украинка Юлия Елистратова завоевала бронзовую медаль на Кубке Европы по триатлону.