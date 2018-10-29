Тріатлоністка Єлістратова стала призеркою Кубка Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Українка Юлія Єлістратова виборола бронзову медаль на Кубку Європи з тріатлону, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію тріатлону.
Фінальний етап Кубка Європи відбувся на португальському архіпелазі Мадейра. Туди Ю.Єлістратова прибула в статусі переможниці етапу Кубка Світу в Салінасі (Еквадор), і її вважали однією з претенденток на нагороди.
Показавши цілком пристойне плавання та фірмовий найкращий серед усіх учасниць біг, Єлістратова дещо втратила позиції впродовж другого виду. Однак блискавична бігова швидкість таки дозволила їй потрапити в призи, і вона лише долями секунди поступилася срібній призерці змагань Лєні Мейснер (Німеччина) — рівний час 57:05.
Загалом, виступ у жовтні дозволив українці не лише зібрати рясний медальний врожай, а також і піднятися на нечувану висоту в рейтингах. Так, у табелі ITU World Rankings прима українського тріатлону втрималася в межах ТОП-50 (48 місце), тоді як в олімпійській класифікації Єлістратова зробила величезний стрибок угору — з 50-го місця вона піднялася на 35-те.
Як повідомляв УНН, українка Єлістратова завоювала третє "золото" в кар'єрі Кубків світу з триатлону.