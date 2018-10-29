Триатлонистка Елистратова стала призером Кубка Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Украинка Юлия Елистратова завоевала бронзовую медаль на Кубке Европы по триатлону, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию триатлона.
Финальный этап Кубка Европы прошел на португальском архипелаге Мадейра. Туда Ю.Елистратова прибыла в статусе победительницы этапа Кубка Мира в Салинасе (Эквадор), и ее считали одной из претенденток на награды.
Показав вполне приличное плавание и фирменный лучший среди всех участниц бег, Елистратова несколько потеряла позиции на втором виде. Однако молниеносная беговая скорость таки позволила ей попасть в призы, и она только на доли секунды уступила серебряному призеру соревнований Лене Мейснер (Германия) - равное время 57:05.
В целом выступление в октябре позволило украинке не только собрать обильный медальный урожай, но также и подняться на небывалую высоту в рейтингах. Так, в табеле ITU World Rankings прима украинского триатлона удержалась в пределах ТОП-50 (48 место), тогда как в олимпийской классификации Елистратова сделала огромный скачок вверх - с 50-го места она поднялась на 35-е.
Как сообщал УНН, украинка Елистратова завоевала третье "золото" в карьере Кубков мира по триатлону.