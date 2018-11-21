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Українець тріумфував на етапі чемпіонату світу "Ironman"

Українець тріумфував на етапі чемпіонату світу "Ironman"

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. На змаганнях найпрестижнішої серії чемпіонатів світу з триатлону на довгій дистанції, вперше за останні три роки, український прапор знову підняли на найвищу висоту, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію триатлону України.

Востаннє українці перемагали в форматі “Ironman” в 2015-му — тоді наш легендарний співвітчизник Віктор Земцев з черговим віковим рекордом не мав собі рівних на турнірі в Канаді. А цієї осені ще один титулований український триатлет — учасник трьох Олімпіад Данило Сапунов — здобув історичну перемогу на “Ironman Malaysia”.

Українець вийшов у лідери гонки впродовж велосегменту і таки зміг протриматися на першій позиції аж до самого фінішу — з результатом 8 годин 33 хвилини він здобув беззаперечну перемогу в категорії “PRO”, яка стала його першим тріумфом на змаганнях серії “Ironman”.

Зауважимо, що звитяга на малайзійському етапі “Ironman” дозволила Сапунову потрапити до числа триатлетів, які боротимуться за нагороди Фіналу чемпіонатів світу “Ironman World Championship”, що традиційно відбувається на Гавайях.

Як раніше інформував УНН, українка Юлія Єлістратова виборола бронзову медаль на Кубку Європи з тріатлону.

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