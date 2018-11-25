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Украинец и россиянин пытались выехать за границу на краденых автомобилях

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. Пограничники Харьковского и Закарпатской областей обнаружили два угнанных автомобилях, которые находились в международном розыске. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, передает УНН.

В частности, как рассказали пограничники, один из автомобилей остановили вчера вечером пограничники Мукачевского отряда. Во время мероприятий пограничного контроля на одну из машин, которая направлялась за пределы Украины через пункт пропуска "Лужники", сработала база данных Интерпола. В ходе проверки выяснилось, что автомобиль "BMW 560L" 2006 года выпуска, чешской регистрации в начале ноября 2018 был похищен в Украине. Пересечь границу данным авто пытался 25-летний гражданин Украины.

Другое транспортное средство обнаружили пограничники Харьковского отряда в пункте пропуска "Гоптовка". На автомобиле "ВАЗ" 2014 выпуска в Украину ехал гражданин России. На эту машину также состоялось срабатывания базы данных Интерпола, она находилась в розыске за похищение.

По данным фактам проинформированы Укрбюро Интерпола в Киеве. Автомобили переданы сотрудникам Нацполиции.

Напомним, украинские пограничники предотвратили вывоз к временно оккупированного Крыма похищенного в Германии авто.

Как сообщал УНН, столичные правоохранители задержали дерзкого вора номерных знаков с автомобилей, на счету которого около 100 эпизодов.

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