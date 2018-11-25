Українець та росіянин намагалися виїхати за кордон на крадених автівках

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Прикордонники Харківської та Закарпатської областей виявили два викрадені автомобілі, які знаходилися в міжнародному розшуку. Про це повідомила прес-служба Держприкордонслужби, передає УНН.

Зокрема, як розповіли прикордонники, один з автомобілів зупинили учора ввечері прикордонники Мукачівського загону. Під час заходів прикордонного контролю на одну з автівок, яка прямувала за межі Україну через пункт пропуску “Лужанка”, спрацювала база даних Інтерполу. У ході перевірки з’ясувалося, що автомобіль “BMW 560L” 2006 року випуску, чеської реєстрації на початку листопада 2018 року був викрадений в Україні. Перетнути кордон даним авто намагався 25-річний громадянин України.

Інший транспортний засіб виявили прикордонники Харківського загону в пункті пропуску “Гоптівка”. Автомобілем “ВАЗ” 2014 року випуску в Україну їхав громадянин Росії. На цю автівку також відбулось спрацювання бази даних Інтерполу, вона знаходилася у розшуку через викрадення.

По даних фактах поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Автомобілі передано співробітникам Нацполіції.

Нагадаємо, українські прикордонники запобігли вивозу до тимчасово окупованого Криму викраденого у Німеччині авто.

Як повідомляв УНН, столичні правоохоронці затримали зухвалого крадія номерних знаків з автівок, на рахунку якого близько 100 епізодів.

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