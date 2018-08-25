Авто, викрадене у Німеччині, намагались переправити у Крим
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Українські прикордонники запобігли вивозу до тимчасово окупованого Криму викраденого у Німеччині авто, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, прикордонники Херсонського загону викрили транспортний засіб, що перебував у міжнародному розшуку.
“...в контрольний пункт в’їзду-виїзду „Чаплинка“ прибув автомобіль „КІА“ 2002 року випуску. 29-річний громадян України лагодився виїхати автівкою до Криму. Проте, в ході заходів прикордонного контролю стосовно легковика відбулось спрацювання бази даних Інтерполу. Як з’ясувалось, транспортний засіб з 2005 року розшукували правоохоронні органи Німеччини”, — йдеться у повідомленні.
Іномарку української реєстрації передано представникам Національної поліції встановленим порядком. Поінформовано Укрбюро в Києві, повідомили прикордонники.
Нагадаємо, одеські прикордонники виявили Mercedes, який шукав Інтерпол.