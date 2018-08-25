Авто, похищенное в Германии, пытались переправить в Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Украинские пограничники предотвратили вывоз во временно оккупированный Крым похищенного в Германии авто, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Как сообщили в пресс-службе, пограничники Херсонского отряда разоблачили транспортное средство, что пребывало в международном розыске.
“... в контрольный пункт въезда-выезда ”Чаплинка“ прибыл автомобиль ”КИА“ 2002 года выпуска. 29-летний граждан Украины собирался выехать на машине в Крым. Однако, в ходе мероприятий пограничного контроля относительно легковушки произошло срабатывания базы данных Интерпола. Как выяснилось, транспортное средство с 2005 года разыскивали правоохранительные органы Германии”, - говорится в сообщении.
Иномарку украинской регистрации передано представителям Национальной полиции в установленном порядке. Проинформированно Укрбюро в Киеве, сообщили пограничники.
Напомним, одесские пограничники обнаружили Mercedes, который искал Интерпол.