Украинец получил приз жюри на фестивале карикатур в Косово

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 48203 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 114010 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122032 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161335 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150440 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139365 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129806 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176567 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118228 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 141760 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Украинец получил приз жюри на фестивале карикатур в Косово

Украинец получил приз жюри на фестивале карикатур в Косово

Киев  •  УНН

 • 7127 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Украинский художник Константин Казанчев получил приз жюри конкурса "Книга и технология" на 15-м Международном фестивале карикатур в Косово, передает УНН со ссылкой на "Урядовый курьер".

"На 15-м Международном фестивале карикатур в городе Призрен в Косово наш автор Константин Казанчев получил приз жюри конкурса "Книга и технология", - пишет издание.

Отмечается, что Казанчев в этом году участвовал в десяти конкурсах карикатуры, которые проводили в Испании, Румынии, Кипре, Турции, Польши, Чехии на различную тематику - от автомобилей и состояния окружающей среды до путешествий и оливок. Работы его отмечали призами: за первые-вторые места, специальными и поощрительными. Сам же карикатурист признался, что мечтает об украинском конкурс карикатур, но пока никто, к кому он обращался, не проявил заинтересованности, пишет издание.

Как сообщал УНН, станцию метро "Осокорки" в Киеве уже украсил ряд ярких рисунков.

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