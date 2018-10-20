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Українець отримав приз журі на фестивалі карикатур у Косові

Українець отримав приз журі на фестивалі карикатур у Косові

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Український митець Костянтин Казанчев отримав приз журі конкурсу "Книга і технологія" на 15-му Міжнародному фестивалі карикатур у Косові, передає УНН з посиланням на “Урядовий кур’єр”.

"На 15-му Міжнародному фестивалі карикатур у місті Призрен у Косові наш автор Костянтин Казанчев отримав приз журі конкурсу "Книга і технологія", - пише видання.

Зазначається, що Казанчев цього року брав участь у десяти конкурсах карикатури, які проводили в Іспанії, Румунії, Кіпрі, Туреччині, Польщі, Чехії на різноманітну тематику — від автомобілів і стану довкілля до мандрів та оливок. Роботи його відзначали призами: за перші-другі місця, спеціальними і заохочувальними. Сам же карикатурист зізнався, що мріє про український конкурс карикатур, але поки що ніхто, до кого він звертався, не виявив зацікавленості, пише видання.

Як повідомляв УНН, станцію метро "Осокорки" у Києві уже прикрасила низка яскравих малюнків.

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