Українець отримав приз журі на фестивалі карикатур у Косові

"На 15-му Міжнародному фестивалі карикатур у місті Призрен у Косові наш автор Костянтин Казанчев отримав приз журі конкурсу "Книга і технологія", - пише видання.

Зазначається, що Казанчев цього року брав участь у десяти конкурсах карикатури, які проводили в Іспанії, Румунії, Кіпрі, Туреччині, Польщі, Чехії на різноманітну тематику — від автомобілів і стану довкілля до мандрів та оливок. Роботи його відзначали призами: за перші-другі місця, спеціальними і заохочувальними. Сам же карикатурист зізнався, що мріє про український конкурс карикатур, але поки що ніхто, до кого він звертався, не виявив зацікавленості, пише видання.

Як повідомляв УНН, станцію метро "Осокорки" у Києві уже прикрасила низка яскравих малюнків.