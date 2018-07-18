Украинец получил почти три года тюрьмы за смертельное ДТП в Германии

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41104 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102960 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124916 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132395 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169322 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153449 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141170 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130465 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181448 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец получил почти три года тюрьмы за смертельное ДТП в Германии

Украинец получил почти три года тюрьмы за смертельное ДТП в Германии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 июля. УНН. Украинский дальнобойщик получил два года и десять месяцев лишения свободы за наезд в нетрезвом состоянии на полицейское авто, в результате чего погибла 21-летняя полицейская. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Суд в немецком городе Менхенгладбах признал украинца виновным в убийстве по неосторожности и в нанесении телесных повреждений по неосторожности. Судья признал, что подсудимый проявил "искреннее раскаяние" в содеянном.

Водитель совершил наезд 27 декабря 2017 около 21 часов по местному времени. Немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовике, который петляет по автомагистрали. Патрульный автомобиль ожидал ее на автобане A61 возле города Фирзена на полосе для экстренной остановки. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 км/ч. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров.

Ранее адвокат подсудимого сообщал, что во время езды его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за боли в бедрах. Но таблетки боль не утолили. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки. Мужчина планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь.

После аварии в крови водителя обнаружили три промилле алкоголя. 23-летняя сотрудница немецкой полиции погибла на месте происшествия, двое ее коллег получили телесные повреждения.

Украинские Национальные Новости

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