Украинец получил почти три года тюрьмы за смертельное ДТП в Германии

Суд в немецком городе Менхенгладбах признал украинца виновным в убийстве по неосторожности и в нанесении телесных повреждений по неосторожности. Судья признал, что подсудимый проявил "искреннее раскаяние" в содеянном.

Водитель совершил наезд 27 декабря 2017 около 21 часов по местному времени. Немецкая полиция получила сообщение из Нидерландов о грузовике, который петляет по автомагистрали. Патрульный автомобиль ожидал ее на автобане A61 возле города Фирзена на полосе для экстренной остановки. Полицейские включили проблесковые маячки и аварийную сигнализацию. Грузовик врезался в автомобиль со скоростью 71 км/ч. Водитель не остановился, в результате чего грузовик с разбитым авто проехал еще около 200 метров.

Ранее адвокат подсудимого сообщал, что во время езды его подзащитный выпил много обезболивающих таблеток из-за боли в бедрах. Но таблетки боль не утолили. Впоследствии, послушавшись совета, вместе с коллегой-россиянином он выпил водки. Мужчина планировал продолжить путешествие на следующий день, но сел за руль вечером того же дня, когда употреблял алкоголь.

После аварии в крови водителя обнаружили три промилле алкоголя. 23-летняя сотрудница немецкой полиции погибла на месте происшествия, двое ее коллег получили телесные повреждения.