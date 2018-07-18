Українець отримав майже три роки ув’язнення за смертельну ДТП в Німеччині

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КИЇВ. 18 липня. УНН. Український далекобійник отримав два роки і десять місяців позбавлення волі через наїзд у нетверезому стані на поліцейське авто, внаслідок чого загинула 21-річна поліцейська. Про це повідомляє DW, передає УНН.

Суд у німецькому місті Менхенгладбах визнав українця винним у вбивстві з необережності та у нанесенні тілесних ушкоджень з необережності. Суддя визнав, що підсудний проявив "щире каяття" у скоєному.

Водій скоїв наїзд 27 грудня 2017 року близько 21-ї години за місцевим часом. Німецька поліція отримала повідомлення з Нідерландів про вантажівку, яка петляла по автомагістралі. Патрульний автомобіль очікував її на автобані A61 поблизу міста Фірзена на смузі для екстреної зупинки. Поліцейські увімкнули проблискові маячки та аварійну сигналізацію. Вантажівка врізалася в автомобіль зі швидкістю 71 км/год. Водій не загальмував, внаслідок чого вантажівка з розтрощеним авто проїхала ще близько 200 метрів.

Раніше адвокат підсудного повідомляв, що під час їзди його підзахисний випив багато знеболювальних таблеток через біль у стегнах. Але таблетки біль не втамували. Згодом, послухавшись поради, разом з колегою-росіянином він випив горілки. Чоловік планував продовжити подорож наступного дня, але сів за кермо ввечері того ж дня, коли вживав алкоголь.

Після аварії у крові водія виявили три проміле алкоголю. 23-річна співробітниця німецької поліції загинула на місці події, двоє її колег отримали тілесні ушкодження.

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