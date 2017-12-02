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Украинец пытался вывезти в Румынию контрабандных сигарет на 1,6 млн грн

Украинец пытался вывезти в Румынию контрабандных сигарет на 1,6 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13118 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 декабря. УНН. Сегодня, 2 декабря, через таможенный пост "Дяково" гражданин Украины пытался вывезти в Румынию 100 тысяч пачек контрабандных сигарет на 1,6 млн гривен, спрятав их в пиломатериалах. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни ГФС Алла Дацюк.

"Согласно поданным к таможенному контролю товаросопроводительным документам, из Украины в Румынию перемещались пиломатериалы из хвои. При анализе представленных к таможенному контролю товаросопроводительных документов и информации полученной от сотрудников спецподразделения СБУ работниками таможни принято решение о проведении полного таможенного досмотра транспортного средства и груза. Так были обнаружены скрытые от таможенного контроля табачные изделия, а именно 22 тысячи пачек "Rothmans" с акцизными марками Украины и 78 тысяч пачек "Marble" без акцизных марок. Табачные изделия находились в досках", - рассказала А.Дацюк.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил, сигареты ориентировочной стоимостью 1,6 млн гривен, пиломатериалы и полуприцеп изъяты. Продолжаются проверки.

Как сообщал УНН, три тонны спирта и более 400 блоков контрафактных сигарет изъяли на Волыни.

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