Українець намагався вивезти до Румунії контрабандних цигарок на 1,6 млн грн

“Згідно з поданими до митного контролю товаросупровідними документами, із України в Румунію переміщувались пиломатеріали з хвої. Під час аналізу поданих до митного контролю товаросупровідних документів та інформації отриманої від працівників спецпідрозділу СБУ працівниками митниці прийнято рішення про проведення повного митного огляду транспортного засобу та вантажу. Відтак виявлено приховані від митного контролю тютюнові вироби, а саме 22 тисячі пачок „Rothmans“ з акцизними марками України та 78 тисяч пачок „Marble“ без акцизних марок. Тютюнові вироби знаходились у дошках”, — розповіла А.Дацюк.

Наразі митники склали протокол про порушення митних правил, цигарки орієнтовною вартістю 1 мільйон 600 тисяч гривень, пиломатеріали та напівпричеп вилучено. Тривають перевірки.

Як повідомляв УНН, три тонни спирту та більше 400 блоків контрафактних цигарок вилучили на Волині.