Украинец Малиновский победил в поединке с доминиканцем
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Украинский боксер в полулегком весе Олег Малиновский одержал победу в поединке с 36-летним доминиканским бойцом Алексом Морой. Об этом сообщает УНН со ссылкой XSport.
Судьи единогласно отдали победу нашему боксеру.
Поединок проходил на испанской арене "Bilbao" в городе Бильбао.
Бой закончился после 8 раунда. Малиновский, несмотря на преимущество, не смог одержать досрочную победу.
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