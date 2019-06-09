Украинец Малиновский победил в поединке с доминиканцем

Судьи единогласно отдали победу нашему боксеру.

Поединок проходил на испанской арене "Bilbao" в городе Бильбао.

Бой закончился после 8 раунда. Малиновский, несмотря на преимущество, не смог одержать досрочную победу.

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