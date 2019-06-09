Українець Малиновський виборов перемогу у поєдинку з домініканцем
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Український боксер у напівлегкій вазі Олег Малиновський здобув перемогу в поєдинку з 36-річним домініканським бійцем Алексом Морою. Про це повідомляє УНН із посиланням XSport.
Судді одноголосно віддали перемогу нашому боксеру.
Поєдинок відбувався на іспанській арені "Bilbao" в місті Більбао.
Бій закінчився після 8 раунду. Малиновський, незважаючи на перевагу, не зміг здобути дострокову перемогу.
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