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Українець Малиновський виборов перемогу у поєдинку з домініканцем

Українець Малиновський виборов перемогу у поєдинку з домініканцем

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 червня. УНН. Український боксер у напівлегкій вазі Олег Малиновський здобув перемогу в поєдинку з 36-річним домініканським бійцем Алексом Морою. Про це повідомляє УНН із посиланням XSport.

Судді одноголосно віддали перемогу нашому боксеру.

Поєдинок відбувався на іспанській арені "Bilbao" в місті Більбао.

Бій закінчився після 8 раунду. Малиновський, незважаючи на перевагу, не зміг здобути дострокову перемогу.

Нагадаємо, чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO, WBC, IBF Олександр Усик поділився думками стосовно несподіваного фіаско британця Ентоні Джошуа у бою з мексиканцем Енді Руїсом

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