Украинец Гераскевич занял 11 место на третьем этапе Кубка мира по скелетону
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украинец Владислав Гераскевич занял 11 место на третьем этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в Лейк-Плейсиде, передает УНН.
Детали
Гераскевич в первом заезде занял 11-ю позицию с результатом 54,58 секунды.
Во второй попытке он немного ухудшил результат (54,78), но оставил за собой 11-е место.
Победителем этапа в Лейк-Плейсиде стал Мэтт Уэстон из Великобритании. Второе место занял немец Кристофер Греттер, третий результат показал Юнг Сын Хи из Южной Кореи.
Дополнение
Ивент в Лейк-Плейсиде стал заключительным для скелетонистов в 2022 году.
Как известно, в следующем году спортсмены возобновят сезон этапом в немецком Винтерберге, который состоится 6 января.