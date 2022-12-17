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Украинец Гераскевич занял 11 место на третьем этапе Кубка мира по скелетону

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Украинец Владислав Гераскевич занял 11 место на третьем этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в Лейк-Плейсиде, передает УНН.

Детали

Гераскевич в первом заезде занял 11-ю позицию с результатом 54,58 секунды.

Во второй попытке он немного ухудшил результат (54,78), но оставил за собой 11-е место.

Победителем этапа в Лейк-Плейсиде стал Мэтт Уэстон из Великобритании. Второе место занял немец Кристофер Греттер, третий результат показал Юнг Сын Хи из Южной Кореи.

Дополнение

Ивент в Лейк-Плейсиде стал заключительным для скелетонистов в 2022 году.

Как известно, в следующем году спортсмены возобновят сезон этапом в немецком Винтерберге, который состоится 6 января.

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