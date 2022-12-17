Українець Гераскевич посів 11 місце на третьому етапі Кубка світу зі скелетону
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Українець Владислав Гераскевич посів 11 місце на третьому етапі Кубка світу зі скелетону, який пройшов у Лейк-Плейсіді, передає УНН.
Деталі
Гераскевич у першому заїзді посів 11-ту позицію з результатом 54,58 секунди.
У другій спробі він трохи погіршив результат (54,78), але залишив за собою 11-те місце.
Переможцем етапу в Лейк-Плейсіді став Метт Вестон з Великої Британії. Друге місце зайняв німець Крістофер Греттер, третій результат показав Юнг Син Хі із Південної Кореї.
Доповнення
Івент у Лейк-Плейсіді став заключним для скелетоністів у 2022 році.
Як відомо, наступного року спортсмени відновлять сезон етапом у німецькому Вінтерберзі, який відбудеться 6 січня.