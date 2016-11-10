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15 марта, 19:03 • 111776 просмотра

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Украинец финишировал вторым на экстремальной многодневке в Омане

Украинец финишировал вторым на экстремальной многодневке в Омане

Киев • УНН

 • 10107 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Украинец Евгений Глива финишировал вторым на экстремальной многодневке в пустыне Oman Desert Marathon, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации Украины по легкой атлетике.

Спортсмены в рамках гонки за шесть дней бежали шесть этапов. До пятого Глива держался четвертым, однако на ночном марафоне сумел выйти на второе место. В заключительный день соревнований Евгений укрепил вторую позицию.

Шесть этапов Глива преодолел за 14:45.54 ч. Быстрее это сделал только марокканец Рашид Ельморабити (13:49.44 ч).

На этапах Глива показал такое время:

1-й этап (21 км) - 1:42.02 ч (4-е место на этапе)

2-й этап (25 км) - 2:47.48 (6-й)

3-й этап (29 км) - 2:13.48 (2-й)
4-й этап (28 км) - 2:13.14 (4-й)

5-й этап (42,195 км) - 3:43.45 (2-й)

6-й этап (20 км) - 2:05.17 (2-й)

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