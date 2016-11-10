Українець фінішував другим на екстремальній багатоденці в Омані
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Українець Євген Глива фінішував другим на екстремальній багатоденці пустелею Oman Desert Marathon, передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації України із легкої атлетики.
Спортсмени у рамках гонки упродовж шести днів бігли шість етапів. До п’ятого Глива тримався четвертим, проте на нічному марафоні зумів вийти на друге місце. У заключний день змагань Євген зміцнив другу позицію.
Шість етапів Глива подолав за 14:45.54 год. Швидше це зробив лише марокканець Рашид Ельморабіті (13:49.44 год).
На етапах Глива показав такий час:
1-й етап (21 км) — 1:42.02 год (4-те місце на етапі)
2-й етап (25 км) — 2:47.48 (6-й)
3-й етап (29 км) — 2:13.48 (2-й)
4-й етап (28 км) — 2:13.14 (4-й)
5-й етап (42,195 км) — 3:43.45 (2-й)
6-й етап (20 км) — 2:05.17 (2-й)