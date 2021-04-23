Украинец, жена которого умерла после родов, попросил Илона Маска изобрести машину времени

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"Здравствуйте, господин Маск. Я очень надеюсь, что вы прочтете мое письмо, потому что это очень важно для одного сломленного мужчины и его двух маленьких дочерей, которые остались без лучшей жены и матери во всем мире. Я действительно восхищаюсь всем, что вы делаете, и я почти уверен, что вы не с нашей планеты - это вы тот самый человек, который однажды изобретет машину времени. И мне очень нужна эта машина. Не для того чтобы покупать биткойны за 10 долларов. Мне очень нужна эта машина, чтобы иметь шанс вернуть к жизни мою жену", - написал Дмитрий.

Детали

По его словам, жена Дмитрия умерла от осложнений после COVID-19 и из-за ошибки врача. Мужчина хочет вернуться, чтобы все исправить.

"Я точно знаю момент, когда смогу спасти ее, и хочу вернуться туда. Если я это сделаю, моя жена впервые встретится со своим ребенком Мией, у нее будет шанс увидеть, как старшая дочь впервые ходит в школу, она сможет осуществить свою мечту стать модельером, она родит еще четырех наших детей, и мы умрем вместе в 84 в один день, держась за руки, как мы мечтали. Все говорят "это судьба", и я должен жить дальше, но я уверен, что ни судьба, ни Бог, ни Вечность не смогут забрать лучших маму, жену, сестру, друга - все в одном лице - в возрасте 31. Я уверен - это огромная ошибка. И теперь я знаю, как это исправить в прошлом. Пожалуйста, придумайте эту машину времени", - отметил Марченко.

Свое письмо Дмитрий написал по-английски в Instagram и попросил своих подписчиков помочь передать послание Маску.

Что было раньше

Как сообщал УНН, Государственное космическое агентство в этом году подписало договор о неразглашении для продолжения последующего сотрудничества со SpaceX.