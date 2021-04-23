Українець, дружина якого померла після пологів, попросив Ілона Маска винайти машину часу

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“Доброго дня, пане Ілон Маск. Я дуже сподіваюся, що ви прочитаєте мій лист, тому що це дуже важливо для одного зневіреного чоловіка та його двох маленьких дочок, які залишились без найкращої дружини та матері у всьому світі. Я дійсно захоплююсь усім, що ви робите, і я майже впевнений, що ви не з нашої планети — це ви та сама людина, яка одного разу винайде машину часу. І мені дуже потрібна ця машина. Не для того щоб купувати біткойни за 10 доларів. Мені вкрай потрібна ця машина, щоб мати шанс повернути до життя мою дружину”, — написав Дмитро.

Деталі

З його слів, дружина Дмитра померла від ускладнень після COVID-19 та через помилку лікаря. Чоловік хоче повернутись, аби все виправити.

“Я точно знаю момент, коли зможу врятувати її, і хочу повернутися туди. Якщо я це зроблю, моя дружина вперше зустрінеться зі своєю дитиною Мією, у неї буде шанс побачити, як старша дочка вперше ходить до школи, вона зможе здійснити свою мрію стати модельєром, вона народить ще чотирьох наших дітей, і ми помремо разом у 84 в один день, тримаючись за руки, як ми мріяли. Всі говорять „це доля“, і я повинен жити далі, але я впевнений, що ні доля, ні Бог, ні Вічність не зможуть забрати найкращих маму, дружину, сестру, друга — все в одній особі — у віці 31. Я впевнений — це величезна помилка. І тепер я знаю, як це виправити в минулому. Будь ласка, вигадайте цю машину часу”, — зазначив Марченко.

Свій лист Дмитро написав англійською в Instagram і попросив своїх підписників допомогти передати послання Маску.

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