Украинец Боломбой набрал 21 очко в стартовой игре сезона Лиги развития НБА

Наш соотечественник появился в стартовом составе "Висконсина" и стал автором первого точного броска с игры в матче. Впоследствии форвард продемонстрировал меткость со средней дистанции, а также способность подбирать на чужом щите и за счет мощности разбираться с соперниками под чужими кольцами.

Примечательно, что за 4 минуты до конца основного времени Боломбой стал главным действующим лицом на паркете - украинец принес 8 подряд очков, что позволило "Висконсина" выйти вперед (108: 107) и в итоге праздновать победу 115: 113.

В общем доработок Боломбоя составил 21 очко (9/15 двухочковые, 2/4 трехочковые, 1/2 штрафные), 9 подборов, 1 передача, 1 перехват при 2 потерях за 34 минуты.

Отметим, что "Висконсин" является фарм-клубом НБА - "Милуоки Бакс".

Напомним, что ранее Боломбой сменил команду в НБА.