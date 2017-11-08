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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 886 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63306 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132316 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108351 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110847 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108806 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101450 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Украинец Боломбой набрал 21 очко в стартовой игре сезона Лиги развития НБА

Украинец Боломбой набрал 21 очко в стартовой игре сезона Лиги развития НБА

Киев  •  УНН

 • 9150 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинский тяжелый форвард / центровой Джоэль Боломбой провел первую официальную игру в составе БК "Висконсин Херд" в стартовом поединке G-Лиги (Лиги развития НБА) против "Рио Гранде Волли", передает корреспондент УНН.

Наш соотечественник появился в стартовом составе "Висконсина" и стал автором первого точного броска с игры в матче. Впоследствии форвард продемонстрировал меткость со средней дистанции, а также способность подбирать на чужом щите и за счет мощности разбираться с соперниками под чужими кольцами.

Примечательно, что за 4 минуты до конца основного времени Боломбой стал главным действующим лицом на паркете - украинец принес 8 подряд очков, что позволило "Висконсина" выйти вперед (108: 107) и в итоге праздновать победу 115: 113.

В общем доработок Боломбоя составил 21 очко (9/15 двухочковые, 2/4 трехочковые, 1/2 штрафные), 9 подборов, 1 передача, 1 перехват при 2 потерях за 34 минуты.

Отметим, что "Висконсин" является фарм-клубом НБА - "Милуоки Бакс".

Напомним, что ранее Боломбой сменил команду в НБА.

 

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