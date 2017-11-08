Украинец Боломбой набрал 21 очко в стартовой игре сезона Лиги развития НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинский тяжелый форвард / центровой Джоэль Боломбой провел первую официальную игру в составе БК "Висконсин Херд" в стартовом поединке G-Лиги (Лиги развития НБА) против "Рио Гранде Волли", передает корреспондент УНН.
Наш соотечественник появился в стартовом составе "Висконсина" и стал автором первого точного броска с игры в матче. Впоследствии форвард продемонстрировал меткость со средней дистанции, а также способность подбирать на чужом щите и за счет мощности разбираться с соперниками под чужими кольцами.
Примечательно, что за 4 минуты до конца основного времени Боломбой стал главным действующим лицом на паркете - украинец принес 8 подряд очков, что позволило "Висконсина" выйти вперед (108: 107) и в итоге праздновать победу 115: 113.
В общем доработок Боломбоя составил 21 очко (9/15 двухочковые, 2/4 трехочковые, 1/2 штрафные), 9 подборов, 1 передача, 1 перехват при 2 потерях за 34 минуты.
Отметим, что "Висконсин" является фарм-клубом НБА - "Милуоки Бакс".
Напомним, что ранее Боломбой сменил команду в НБА.