Українець Боломбой набрав 21 очко у стартовій грі сезону Ліги розвитку НБА

Наш співвітчизник з'явився у стартовому складі "Вісконсіну" і став автором першого влучного кидка з гри у матчі. Згодом форвард продемонстрував влучність із середньої дистанції, а також здібність підбирати на чужому щиті та за рахунок потужності розбиратися з суперниками під чужими кільцями.

Примітно, що за 4 хвилини до кінця основного часу Боломбой став головною дійовою особою на паркеті – українець приніс 8 поспіль очок, що дозволило "Вісконсіну" вийти вперед (108:107) та у підсумку святкувати перемогу 115:113.

Загалом доробок Боломбоя склав 21 очко (9/15 двоочкові, 2/4 триочкові, 1/2 штрафні), 9 підбирань, 1 передача, 1 перехоплення при 2 втратах за 34 хвилини.

Відзначимо, що "Вісконсін" є фарм-клубом НБА – "Мілуокі Бакс".

Нагадаємо, що раніше Боломбой змінив команду в НБА.