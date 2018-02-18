Украинец Абраменко вышел в финал Олимпийских игр по фристайлу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В олимпийском Пхенчхане украинец Александр Абраменко успешно преодолел квалификационный раунд соревнований по фристайлу в лыжной акробатике и гарантировал себе место в финале, информирует УНН со ссылкой на НОК Украины.
Во втором этапе квалификации украинец финишировал с 4-м результатом и попал в топ-12 финалистов с результатом 123,08 балла.
“Саша выполнил два практически идеальных прыжка. По форме и исполнению они были замечательные, немножко не хватило при приземлении. Психологически Александр справился с задачей, но борьба здесь очень напряженная. Все находятся на очень высоком уровне”, — сказал тренер спортсмена Энвер Аблаев.
Добавим, что финальные соревнования состоятся 18 февраля в 13:00 по киевскому времени.