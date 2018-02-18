Українець Абраменко вийшов у фінал Олімпійських ігор з фрістайлу

У другому етапі кваліфікації українець фінішував з 4-м результатом й потрапив у топ-12 фіналістів з результатом 123,08 бали.

“Саша виконав два практично ідеальних стрибка. По формі та виконанню вони були чудові, трошки не вистачило при приземленні. Психологічно Олександр впорався з задачею, але боротьба тут дуже напружена. Усі знаходяться на дуже високому рівні”, — сказав тренер спортсмена Енвер Аблаєв.

Додамо, що фінальні змагання відбудуться 18 лютого о 13:00 за київським часом.