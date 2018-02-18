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Українець Абраменко вийшов у фінал Олімпійських ігор з фрістайлу

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КИЇВ. 17 лютого. УНН. В олімпійському Пхьончхані українець Олександр Абраменко успішно подолав кваліфікаційний раунд змагань з фрістайлу у лижній акробатиці та гарантував собі місце у фіналі, інформує УНН з посиланням на НОК України.

У другому етапі кваліфікації українець фінішував з 4-м результатом й потрапив у топ-12 фіналістів з результатом 123,08 бали.

“Саша виконав два практично ідеальних стрибка. По формі та виконанню вони були чудові, трошки не вистачило при приземленні. Психологічно Олександр впорався з задачею, але боротьба тут дуже напружена. Усі знаходяться на дуже високому рівні”, — сказав тренер спортсмена Енвер Аблаєв.

Додамо, що фінальні змагання відбудуться 18 лютого о 13:00 за київським часом.

Українські Національні Новини

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