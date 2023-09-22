Украина собирается создать единый регулятор для фармацевтического рынка

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Украина хочет создать единый орган, который будет регулировать рынок лекарственных средств, медицинских изделий, диетических добавок и косметической продукции. Этот орган заменит несколько существующих органов, которые сейчас занимаются этими вопросами.

Министерство здравоохранения уже создало рабочую группу, которая разрабатывает законопроект о создании нового органа. Кроме того, Украина подала заявку на участие в программе "Twinning" Европейской комиссии. Это позволит украинской стороне получить опыт работы регуляторных органов стран ЕС.

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«Создание нового госоргана — это достаточно длительный процесс, ведь мы должны определить не только его формат, функции и модель финансирования, но и учесть все евроинтеграционные требования, которые мы должны имплементировать в Украине в сфере фармрегулирования. К тому же от получения заявки на программу “Twinning” до начала ее реализации обычно проходит не менее 7 месяцев. Конечно, мы надеемся, что эти процессы ускорятся после того, как в октябре в Украину прибудут новые представители Еврокомиссии», — рассказала заместитель министра по вопросам евроинтеграции Марина Слободниченко во время конференции «Практические аспекты фармаконадзора в Украине».

Она отметила, что создание нового органа по контролю за лекарственными средствами не является сложной задачей с юридической точки зрения. Для этого необходимо внести изменения в законодательство и принять соответствующее постановление правительства. Однако, гораздо больше времени и усилий требует подготовительный этап, который включает в себя изучение опыта фармацевтических регуляторных органов стран ЕС и определение всех необходимых функций нового органа.

«Мы создаем абсолютно новый, прозрачный государственный орган. При этом нам очень важно сохранить уже имеющиеся лаборатории, аккредитации и сертификации Гослекслужбы. Сделать единый государственный регуляторный орган правопреемником всех подтверждений компетенций от международных органов по оценке соответствия и участия в международных сообществах, где сейчас есть Гослекслужба. Ведь для получения всех этих сертификаций и аккредитаций заново необходимо очень много времени и ресурсов», — добавила Слободниченко.

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