Україна збирається створити єдиний регулятор для фармацевтичного ринку

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Україна хоче створити єдиний орган, який буде регулювати ринок лікарських засобів, медичних виробів, дієтичних добавок та косметичної продукції. Цей орган замінить кілька існуючих органів, які зараз займаються цими питаннями.

Міністерство охорони здоров'я вже створило робочу групу, яка розробляє законопроект про створення нового органу. Окрім того, Україна подала заявку на участь у програмі "Twinning" Європейської комісії. Це дозволить українській стороні отримати досвід роботи регуляторних органів країн ЄС.

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«Створення нового держоргану — це досить тривалий процес, адже ми маємо визначити не лише його формат, функції та модель фінансування, але й врахувати усі євроінтеграційні вимоги, які ми маємо імплементувати в Україні у сфері фармрегулювання. До того ж від отримання заявки на програму “Twinning” до початку її реалізації зазвичай проходить щонайменше 7 місяців. Авжеж ми сподіваємося, що ці процеси пришвидшаться після того, як у жовтні в Україну прибудуть нові представники Єврокомісії», — розповіла заступниця міністра з питань євроінтеграції Марина Слободніченко під час конференції «Практичні аспекти фармаконагляду в Україні».

Вона зазначила, що створення нового органу з контролю за лікарськими засобами не є складним завданням з юридичної точки зору. Для цього необхідно внести зміни до законодавства та ухвалити відповідну постанову уряду. Однак, набагато більше часу та зусиль вимагає підготовчий етап, який включає в себе вивчення досвіду фармацевтичних регуляторних органів країн ЄС та визначення всіх необхідних функцій нового органу.

«Ми створюємо абсолютно новий, прозорий державний орган. Натомість нам дуже важливо зберегти вже наявні лабораторії, акредитації та сертифікації Держлікслужби. Зробити єдиний державний регуляторний орган правонаступником усіх підтверджень компетенцій від міжнародних органів з оцінки відповідності та участі в міжнародних співтовариствах, де наразі є Держлікслужба. Адже для отримання усіх цих сертифікацій та акредитацій наново необхідно дуже багато часу та ресурсів», — додала Слободніченко.

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