Украина увеличила производство мяса

Промышленное производство мяса всех видов выросло на 3% - до 239,3 тыс. тонн, в основном за счет увеличения производства мяса птицы.

"В общей структуре производства мяса промышленными предприятиями составляет 61,7%", - сообщили в ассоциации.

Состоялось также увеличение производства мяса сельскохозяйственными предприятиями - на 7,1% - до 171,2 тыс. тонн. В то же время, население сократило производство продукта на 4% - до 148,5 тыс. тонн.

В Ассоциации также обнаружили, что украинцы больше потребляют мясо птицы 48% и свинину - 42%, на говядину приходится всего 10%.