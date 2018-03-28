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Украина увеличила производство мяса

Украина увеличила производство мяса

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КИЕВ. 28 марта. УНН. За январь-февраль 2018 года в Украине было произведено 387,8 тыс. тонн мяса всех видов в убойном весе, что на 0,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация птицеводов Украины, передает УНН.

Промышленное производство мяса всех видов выросло на 3% - до 239,3 тыс. тонн, в основном за счет увеличения производства мяса птицы.

"В общей структуре производства мяса промышленными предприятиями составляет 61,7%", - сообщили в ассоциации.

Состоялось также увеличение производства мяса сельскохозяйственными предприятиями - на 7,1% - до 171,2 тыс. тонн. В то же время, население сократило производство продукта на 4% - до 148,5 тыс. тонн.

В Ассоциации также обнаружили, что украинцы больше потребляют мясо птицы 48% и свинину - 42%, на говядину приходится всего 10%.

Украинские Национальные Новости

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